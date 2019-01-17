Член Европарламента: Мы должны сохранить тесные отношения с Азербайджаном

Париж. 17 января. REPORT.AZ/ "Очень важно сохранить тесные отношения между Евросоюзом и Азербайджаном, основанные на взаимоуважении и равенстве".

Об этом западноевропейскому бюро Report сказал глава комитета межпарламентского сотрудничества Евросоюз -Армения, Евросоюз - Азербайджан и делегации комитета межпарламентской ассоциации Евросоюз - Грузия Керим Садджад, комментируя обсуждения в Европарламенте против Азербайджана.

"Естественно, мы можем давать друг другу соответствующие инструкции согласно нашим законам. Я надеюсь, что мы, выполняя взаимные обязательства, используем все возможности, ведущие к прогрессу. Мы вместе в ближайшее время перейдем на новый этап сотрудничества, который сможет принести пользу всем нашим гражданам", - подчеркнул европарламентарий.