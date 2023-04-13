МИД Азербайджана: Армения должна предоставить точные карты минных полей

С 2020 года число жертв при подрыве мин, установленных Арменией достигло 290 человек.

С 2020 года в Азербайджане число жертв при подрыве установленных Арменией мин достигло 290 человек.

Как передает Report об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

"В результате очередного взрыва мины был ранен азербайджанский мирный житель вдали от бывшей линии соприкосновения, в Лачынском районе, где недавно были обнаружены мины, произведенные в Армении в 2021 году. Число жертв мин с 2020 года составило 290 человек. Армения должен предоставить точные карты минных полей", - отмечается в публикации.