Чавушоглу: ​Мы у Вас научились, поддерживать друг друга

"Мы испытали чувство гордости, увидев Вас недавно в Давосе. Но главное, мы смогли услышать на некоторых панелях Ваши взгляды, связанные с будущим не только братского Азербайджана, но и нашего региона".

Как сообщает Report, об этом на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева подчеркнул министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД Турции сказал:

"Нам лучше всех известен вклад, который Азербайджан, успешно председательствующий в Тюркском совете, вносит в единство тюркского мира. С этой точки зрения Саммит прошел очень успешно. Как результат решений, принятых на этом Саммите под Вашим руководством, мы – министры иностранных дел также проведем, иншаллах, завтра наше заседание и поработаем вместе с нашими друзьями.

Уважаемый господин Президент, нет нужды благодарить за азербайджанских братьев, эвакуированных из Китая вместе с нашими гражданами. Потому что мы – сыны одной нации. Как сказал общенациональный лидер, наш великий отец Гейдар Алиев, мы – два государства, одна нация. Поэтому, конечно, мы не могли отделить наших братьев от собственных граждан и оставить их там. Сейчас они находятся в Турции, в хороших условиях, пишут мне, мы поддерживаем связи. Вы сделали бы то же самое.

Кроме того, конечно, мы будем поддерживать друг друга будь то в Совете Европы или на других платформах. Как Вы сказали, уважаемый господин Президент, двойные стандарты существуют повсюду. К сожалению, есть организации, подчиняющиеся идеологии. Одна из них – Совет Европы. Мы говорим новому генеральному секретарю, новому председателю, всем: вы теряете свои позиции, мы можем помочь вам исправить положение. Но, к сожалению, сегодня ситуация такова.

Мы у Вас научились, учимся поддерживать друг друга. Ваши слова «Турции здесь нет, но есть я, мы» не сможет забыть ни один турок, гражданин Турецкой Республики. Под Вашим лидерством мы продолжим взаимодействовать и сотрудничать для преодоления всех этих трудностей. Под Вашим лидерством мы приведем, иншаллах, Турцию и Азербайджан к поставленным целям. Мы вместе продолжим борьбу с двойными стандартами, теми, кто проявляет к нам такое отношение. Мы всегда говорим, что наш долг поддерживать права и справедливую борьбу Азербайджана, так же, как и Турции. Еще раз благодарю Вас за оказанный прием".

Далее Мевлют Чавушоглу отметил:

"С самого начала своей политической деятельности я считал своим долгом отстаивать права не только Турции, но и Азербайджана. Я научился этому в основном у Вас. Когда мы начали деятельность в Совете Европы, Вы были руководителем азербайджанской делегации. Защищали там Турцию, так же, как и Азербайджан. Как я уже сказал, на заседаниях, где Турции не было, Вы со словами «Турции здесь нет, но есть я, мы» всегда отстаивали ее права. Турция и Азербайджан, как две братские страны, всегда будут вместе. Благодаря Вашему лидерству наши двусторонние отношения еще более укрепились, под лидерством Президента Эрдогана и Вашего превосходительства, как Президента Азербайджана.

Вашу позицию, связанную с Азербайджаном, нашим регионом, одобряют все. Мы часто видели ее пользу в реальности. Слова общенационального лидера, нашего отца великого Гейдара Алиева являются руководством для нас: Мы – два государства, одна нация. Конечно, как сыны одного народа, мы будем защищать друг друга, помогать друг другу. Являясь министром иностранных дел, - пусть мой брат Эльмар не ревнует, - я всегда работал как министр иностранных дел не только Турции, но и Азербайджана.

Самое большое счастье для нас – одобрение наших лидеров. Но самая большая честь и награда для нас, когда флаги Азербайджана и Турции – тюркские флаги развеваются во всем мире. Ради того, чтобы наши славные флаги развевались во всем мире, я и дальше не только в политической жизни, но и всю свою жизнь буду трудиться на благо братского Азербайджана и азербайджанского народа, как делаю это для Турции. Глубоко признателен за этот орден, уважаемый господин Президент".