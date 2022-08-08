Чавушоглу: Турция выступает за установление добрососедских отношений в регионе

Турция выступает за нормализацию и установление добрососедских отношений на Южном Кавказе.

Турция выступает за нормализацию и установление добрососедских отношений на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре на открытии 13-й конференции послов Турции в зарубежных странах.

"Встречи между спецпредставителями Турции и Армении, направленные на нормализацию отношений, продолжаются. Конечно, мы не рассматриваем этот процесс отдельно от процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и от нашего общего намерения, касающегося сотрудничества во всем регионе, что является нашей конечной целью. Напряженность, возникшая в регионе в последние дни, показывает, насколько хрупко нынешнее спокойствие. Конечно, мы продолжим выказывать нашу солидарность с Азербайджаном в этих процессах. И друзья, и враги должны знать, что Азербайджан не одинок", - заявил глава МИД.