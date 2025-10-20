ЦАМО издал книгу "Армянская диаспора на Ближнем Востоке"

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) издал книгу под названием "Армянская диаспора на Ближнем Востоке: историческая, религиозная, политическая, культурная, медийная, образовательная и общественная деятельность".

Об этом Report сообщили в ЦАМО.

В книге, автором которой является ведущий консультант центра Лала Халилзаде, проанализированы исторические аспекты, основные направления политической, общественной и культурной деятельности, сферы влияния армянской диаспоры в 5 странах Ближнего Востока – Ливане, Палестине, Сирии, Египте и Иордании.

Отмечается, что одним из важных направлений исследования является медийная деятельность армянской диаспоры. В это контексте всесторонне проанализированы книги, журналы и газеты, издаваемые представителями армянской общины в указанных странах, в частности, рассчитанные на арабоязычную аудиторию пропагандистские кампании во время Второй Карабахской войны. Помимо арабоязычных, в исследовании использовались и источники на турецком, английском, русском, армянском, немецком и французском языках.