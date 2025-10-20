Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    ЦАМО издал книгу "Армянская диаспора на Ближнем Востоке"

    Внешняя политика
    • 20 октября, 2025
    • 17:52
    ЦАМО издал книгу Армянская диаспора на Ближнем Востоке

    Центр анализа международных отношений (ЦАМО) издал книгу под названием "Армянская диаспора на Ближнем Востоке: историческая, религиозная, политическая, культурная, медийная, образовательная и общественная деятельность".

    Об этом Report сообщили в ЦАМО.

    В книге, автором которой является ведущий консультант центра Лала Халилзаде, проанализированы исторические аспекты, основные направления политической, общественной и культурной деятельности, сферы влияния армянской диаспоры в 5 странах Ближнего Востока – Ливане, Палестине, Сирии, Египте и Иордании.

    Отмечается, что одним из важных направлений исследования является медийная деятельность армянской диаспоры. В это контексте всесторонне проанализированы книги, журналы и газеты, издаваемые представителями армянской общины в указанных странах, в частности, рассчитанные на арабоязычную аудиторию пропагандистские кампании во время Второй Карабахской войны. Помимо арабоязычных, в исследовании использовались и источники на турецком, английском, русском, армянском, немецком и французском языках.

    ЦАМО Ближний Восток армянская пропаганда Вторая Карабахская война
    BMTM "Yaxın Şərqdə erməni diasporu" adlı kitab dərc edib

    Последние новости

    18:26

    В Габале столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

    Происшествия
    18:21

    Потенциал экспорта казахстанских грузов по ТМТМ оценивается в 10 млн тонн в год

    Инфраструктура
    18:21

    Хаменеи ответил Трампу на заявление о разрушении иранской ядерной программы

    В регионе
    18:15
    Фото

    В Азербайджане разработаны новые госстандарты в сфере виноделия

    Бизнес
    18:10

    Зеленский: Украина планирует закупать газ из разных стран, включая Азербайджан

    Энергетика
    18:02

    В Азербайджане на учете состоит более 18 тыс. человек с раком молочной железы

    Здоровье
    18:00

    Азербайджан и Великобритания обсудили обмен налоговой информацией

    Финансы
    17:59

    СМИ: Израиль разрешил членам семьи Исмаила Хании покинуть Газу по запросу Турции

    Другие страны
    17:59

    Заседание суда по делу Гуцул продолжится 23 октября

    Другие страны
    Лента новостей