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Бывший вице-премьер Румынии: Газ из Азербайджана спас нас и Европу

Бывший вице-премьер Румынии: Газ из Азербайджана спас нас и Европу Благодаря поддержке президента Ильхама Алиева газ из Азербайджана спас нас и Европу. Не знаю, как бы Европа пережила эту зиму без помощи Азербайджана.
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 15:36
Бывший вице-премьер Румынии: Газ из Азербайджана спас нас и Европу

Благодаря поддержке президента Ильхама Алиева газ из Азербайджана спас нас и Европу. Не знаю, как бы Европа пережила эту зиму без помощи Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом бывший вице-премьер Румынии Ана Бирчалл заявила, выступая на очередном панельном заседании на тему "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в евразийской зоне" в рамках X Глобального Бакинского форума.

"Нужно задуматься, что было бы, если Азербайджан не помог нам. Что бы мы делали следующей зимой?", - отметила она.

Ана Бирчалл подчеркнула, что рада видеть, как сотрудничество между Румынией и Азербайджаном развивается.

Бывший вице-премьер Румынии отметила, что уже трижды побывала в Шуше и была впечатлена скоростью проходящих там восстановительных работ, а также желанием Азербайджана реализовать там проекты по ВИЭ:

"Там продолжаются строительные работы. В Шуше будут использоваться возобновляемые источники энергии. ЕС следует учиться на опыте Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Rumıniya Baş nazirinin sabiq müavini: “İlham Əliyevin dəstəyi sayəsində Azərbaycandan gələn qaz bizi və Avropanı xilas etdi”

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