Бывший генсек ООН прибыл в Баку

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ "В Азербайджане я уже во второй раз. Впервые был с официальным визитом в качестве министра иностранных дел Кореи. А в бытность мою генеральным секретарем ООН я тесно работал с азербайджанской миссией и особенно с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Президент Алиев прикладывал все усилия для поддержания мира. Я глубоко восхищаюсь им и уважаю его лидерские способности".

Как сообщает Report, об этом заявил бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, прибывший в Баку для участия на 1-ой Всемирной скаутской конференции.

"Азербайджан сегодня принимает Всемирную скаутскую конференцию. Я надеюсь, что скауты со всего мира, посетившие это важное мероприятие, узнают больше об усилиях Азербайджана, направленных на благо человечества, примирения и установления всеобщего мира. Эти принципы должны вдохновлять и мотивировать молодых скаутов, которые желают стать гражданами мира!", - добавил экс-генсек ООН.