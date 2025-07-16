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Бронзовый призер Олимпиады фристайлист Грёнвольд погиб от удара молнии

Бронзовый призер Олимпиады фристайлист Грёнвольд погиб от удара молнии Бронзовый призер Олимпиады 2010 года норвежский фристайлист Эудун Грёнвольд погиб в результате удара молнии.
Внешняя политика
16 июля 2025 г. 21:14
Бронзовый призер Олимпиады фристайлист Грёнвольд погиб от удара молнии

Бронзовый призер Олимпиады 2010 года норвежский фристайлист Эудун Грёнвольд погиб в результате удара молнии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NRK со ссылкой на жену спортсмена Кристин Тандберг Хаугсья.

"То, что началось с чудесных летних каникул, закончилось в прошлую субботу тем, что тебя ударила молния, когда мы были на даче. Несмотря на то, что тебе быстро оказали помощь и доставили в больницу, ты скончался от полученных травм прошлой ночью", - написала жена спортсмена в соцсети.

Отметим, что Грёнвольд начал спортивную карьеру в качестве горнолыжника, но в 2004 году перешел во фристайл. В 2010 году он завоевал бронзовую медаль Олимпиады в ски-кроссе.

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