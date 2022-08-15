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Министр по европейским делам Британии осудил нападение на посольство Азербайджана

Министр по европейским делам Британии осудил нападение на посольство Азербайджана "После серьезно инцидента в посольстве Азербайджана в Лондоне сегодня я разговаривал с послом Азербайджана Элином Сулеймановым в посольстве этой страны в Великобритании.
Внешняя политика
15 августа 2022 г. 21:43
Министр по европейским делам Британии осудил нападение на посольство Азербайджана

"После серьезно инцидента в посольстве Азербайджана в Лондоне сегодня я разговаривал с послом Азербайджана Элином Сулеймановым в посольстве этой страны в Великобритании.

Подчеркнул важность безопасности британским правительством всех дипломатических миссий в Англии и выразил глубокое сожаление по поводу инцидента".

Как сообщает Report, об этом заявил министр по европейским делам Великобритании Грэм Стюарт.

Министр, встретившийся с послом Азербайджана Э.Сулеймановым, осудил случившееся.

"Великобритания имеет давнюю традицию поддержки права на свободу выражения мнений, но это должно быть сделано посредством мирных и законных демонстраций", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Avropa üzrə naziri Azərbaycan diplomatı ilə görüşüb, səfirliyə hücumu pisləyib  

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