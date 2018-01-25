Британский депутат: В деятельности демократических институтов в Азербайджане есть большой прогресс

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Лондон. 25 января. REPORT.AZ. "В ходе своих визитов в Азербайджан, я каждый раз наблюдаю большой прогресс в деятельности демократических институтов ".

Об этом западноевропейскому бюро Report заявил депутат парламента Великобритании, председатель группы межпарламентской дружбы Великобритания – Азербайджан Боб Блэкман.

Он отметил, что уже четыре раза посещал Баку: "Каждый раз я становился свидетелем еще большего развития. Хочу отметить, что речь идет не только о физическом развитии".

Б.Блэкман подчеркнул, что в советскую эпоху Азербайджан подвергался репрессиям, независимость страны столкнулась с потерями: "В период обретения независимости Азербайджан перенес много тягот, но сегодня трудные времена уже позади".

Он отметил, что Азербайджан известен во всем мире как страна, приверженная ценностям мультикультурализма. В Азербайджане, в частности, в Баку проводятся крупные международные мероприятия, такие как “Евровидение”, “Формула-1”, Европейские игры. По словам Б.Блэкмана, Азербайджан и Великобританию связывают тесные дружеские отношения и крепкое сотрудничество, которые развиваются по нарастающей: "Между нашими странами был подписан "Контракт века". Полагаю, наше сотрудничество будет развиваться и впредь, дружба со временем будет еще крепнуть. В моем представлении, в Азербайджане сформировалось современное общество, современное исламское общество, в котором все равноправны. Государство честно и справедливо распределяет свои блага между всеми людьми, независимо от их вероисповедания, языка и этнической принадлежности. Особо чтимая мной черта азербайджанского народа состоит в толерантном отношении людей к представителям различных религий. Азербайджанский народ толерантен, государство проводит похвальную политику в этом направлении. Наглядным тому примером, является выделение государством финансовых средств на ремонт еврейской синагоги ".

Затронув нагорно-карабахский конфликт, Б.Блэкман отметил, что Армения оккупировала азербайджанские земли: "Я сожалению об оккупации азербайджанских земель в результате нагорно-карабахского конфликта. В результате армянской агрессии свыше 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. К сожалению, Азербайджану пока не удалось вернуть свои земли. Надеюсь, Азербайджан в скором времени вернет свои исторические земли, и беженцы, вынужденные переселенцы вернуться к родным очагам ".