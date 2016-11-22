Бриджит Бринк: США привержены принципам сотрудничества с Азербайджаном

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге в Баку сказала заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

По ее словам, в рамках визита она встретилась с президентом Азербайджана, представителями гражданского общества и оппозиционных партий: "На встречах обсудили перспективы развития отношений между Азербайджаном и США. В то же время прошел обмен мнениями по вопросам безопасности, экономического сотрудничества, борьбы с терроризмом, транснациональной преступностью, коррупцией, также коснулись путей урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

Б.Бринк заявила, что США привержены принципам сотрудничества с Азербайджаном.

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии одобрила подписание президентом Ильхамом Алиевым указа о применении принципа "единое окно" в процедуре выдачи грантов на территории Азербайджанской Республики со стороны зарубежных доноров.