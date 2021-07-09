О нас
Report Georgia
Аудио новости

Брайза: Заявления комиссара ЕС в Баку отражают высокую оценку важности Азербайджана

Брайза: Заявления комиссара ЕС в Баку отражают высокую оценку важности Азербайджана “Заявления Европейского комиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели о том, что Азербайджан является сильным партнером ЕС и союз хочет активизировать свое сотрудничество со страной, отражают давнюю высокую оценку ЕС важности Азербайджана”.
Внешняя политика
9 июля 2021 г. 16:55
Брайза: Заявления комиссара ЕС в Баку отражают высокую оценку важности Азербайджана
Мэтью Брайза

Заявления Европейского комиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели о том, что Азербайджан является сильным партнером ЕС и союз хочет активизировать свое сотрудничество со страной, отражают давнюю высокую оценку ЕС важности Азербайджана.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США, международный эксперт Мэтью Брайза, комментируя его высказывания на пресс-конференции в Баку.

Брайза отметил, что важность Азербайджана для ЕС может только возрасти в постконфликтный период, если транзитные маршруты из Азербайджана будут проходить через Армению в Нахчыван, а оттуда в Турцию и, таким образом, Зангезурский коридор станет реальностью.

“Кто знает, может быть, из Туркменистана будет поступать природный газ, возможно, с месторождения "Достлуг" или с другого морского месторождения в западных туркменских водах в Каспийском море. Все это повысит значение Азербайджана как транзитного коридора”, - добавил Брайза.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
9 июля 2021 г. 11:23
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
8 июля 2021 г. 10:35
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
8 июля 2021 г. 00:14
Создан новый Карабахский экономический район
Создан новый Карабахский экономический район
7 июля 2021 г. 14:58
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
7 июля 2021 г. 10:33
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
6 июля 2021 г. 17:41
Сбрасываемые в Охчучай тяжелые металлы и химикаты попали в грунтовые воды - МНЕНИЕ
Сбрасываемые в Охчучай тяжелые металлы и химикаты попали в грунтовые воды - МНЕНИЕ
6 июля 2021 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi