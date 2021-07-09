Брайза: Заявления комиссара ЕС в Баку отражают высокую оценку важности Азербайджана

“Заявления Европейского комиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели о том, что Азербайджан является сильным партнером ЕС и союз хочет активизировать свое сотрудничество со страной, отражают давнюю высокую оценку ЕС важности Азербайджана”.

Заявления Европейского комиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Вархели о том, что Азербайджан является сильным партнером ЕС и союз хочет активизировать свое сотрудничество со страной, отражают давнюю высокую оценку ЕС важности Азербайджана.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США, международный эксперт Мэтью Брайза, комментируя его высказывания на пресс-конференции в Баку.

Брайза отметил, что важность Азербайджана для ЕС может только возрасти в постконфликтный период, если транзитные маршруты из Азербайджана будут проходить через Армению в Нахчыван, а оттуда в Турцию и, таким образом, Зангезурский коридор станет реальностью.

“Кто знает, может быть, из Туркменистана будет поступать природный газ, возможно, с месторождения "Достлуг" или с другого морского месторождения в западных туркменских водах в Каспийском море. Все это повысит значение Азербайджана как транзитного коридора”, - добавил Брайза.