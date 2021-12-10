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Брайза: Cегодня США не пользуются столь большим авторитетом как лидер демократии

Брайза: Cегодня США не пользуются столь большим авторитетом как лидер демократии Сейчас не время для США проводить саммит за демократию с точки зрения репутации и того факта, что сегодня Cоединенные штаты не пользуются столь большим авторитетом как лидер демократии
Внешняя политика
10 декабря 2021 г. 13:57
Брайза: Cегодня США не пользуются столь большим авторитетом как лидер демократии
Мэтью Брайза

Сейчас не время для США проводить саммит за демократию с точки зрения репутации и того факта, что сегодня Cоединенные штаты не пользуются столь большим авторитетом как лидер демократии.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета США, международный эксперт Мэтью Брайза.

“У нас все еще есть одна из крупнейших партий США, ложно утверждающая, что последние выборы были украдены у Дональда Трампа, и она готова попытаться изменить избирательное законодательство таким образом, чтобы в следующий раз было легче "украсть" результаты, если их кандидат не победит”, - сказал он.

Брайза также отметил, что для США идея созыва саммита за демократию является не очень удачной, потому что для этого правительству США необходимо решить, демократии каких стран являются "хорошими", а какие "плохими".

“Список приглашений не имеет ничего общего с тем, является ли государство тюркоязычным или имеет мусульманское большинство”, - сказал он, отметив, что президент США Джо Байден не является исламофобом.

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Версия на английском языке Bryza: Today US doesn’t have great credibility as leader of democracy
Версия на азербайджанском языке Metyu Brayza: "ABŞ demokratiya lideri kimi nüfuzunu itirir"

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