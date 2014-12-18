​Борис Тадич: Россия предпримет все усилия, чтобы никто из ее соседей не смог вступить в ЕС

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ "Безопасность в Европе обеспечивается не только политической волей, но и стремлением к построению объединенной и свободной Европы". Как сообщает Report, об этом заявил бывший президент Сербии Борис Тадич в ходе лекции "Глобальная внешняя политика: 25 лет после падения Берлинской стены" в Университете АДА.

Экс-президент подчеркнул, что украинский кризис может стать поводом для пересмотра архитектуры безопасности Европы.

"Членство новых государств в ЕС, в том числе и Сербии, станет цементирующим элементом и гарантом стабильности региона", - заявил он, добавив, что Евросоюз положительно оценил стремление Сербии по вступлению в ЕС и результаты демократических реформ.

Коснувшись темы развития "Восточного партнерства", он подчеркнул, что в данном проекте надо учитывать интересы России. Однако, по его словам, Россия предпримет все усилия, чтобы никто из ее соседей не смог вступить в Евросоюз.

Он отметил, что мир постоянно меняется, как в экономическом, так и политическом формате.

"Мы должны предпринять все усилия по урегулированию украинского вопроса, иначе мы потеряем доминантную позицию", - заявил экс-президент.

"Необходимо создать возможности и подходы для решения вопросов безопасности, в ином случае ситуация будет непредсказуемой", - подчеркнул Б.Тадич.