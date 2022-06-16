Джонсон призвал Азербайджан присоединиться к Конвенции о запрете противопехотных мин

"Мины и другие боеприпасы сделали [освобожденные от оккупации] территории непригодными для использования. Я очень рад, что британские эксперты и компании по разминированию совместно с азербайджанскими коллегами работают над устранением этой угрозы".

"Мины и другие боеприпасы сделали [освобожденные от оккупации] территории непригодными для использования. Я очень рад, что британские эксперты и компании по разминированию совместно с азербайджанскими коллегами работают над устранением этой угрозы".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю начала работы IX Глобального Бакинского форума.

"Взятие Азербайджаном на себя обязательств по недопущению установки новых мин и подписание Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавская конвенция) стало бы большим шагом на пути к установлению мира и успешного переселения жителей на эти земли, а также продемонстрировало бы региональное лидерство", - подчеркнул британский премьер.