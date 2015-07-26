Более 120 военнослужащих перешли на сторону талибов в Афганистане

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Более 120 сотрудников служб безопасности Афганистана перешли на сторону движения "Талибан", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Военнослужащие сложили оружие и присоединились к талибам после трех дней вооруженных столкновений с боевиками в Вардужском районе провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, передает агентство со ссылкой на главу провинции Давлата Мохаммада Хавара (Dawlat Mohammad Khawar).

"Спустя три дня ожесточенных боев между правительственными службами безопасности и боевиками "Талибана" за контроль над долиной Тиргаран 125 сотрудников служб безопасности прекратили борьбу и присоединились к боевикам в субботу ночью", — рассказал Хавар.

Также сообщается о 20 ликвидированных боевиках и 10 погибших сотрудников сил безопасности.

В то же время представитель талибов Забиулла Муджахид, который также подтвердил захват долины, утверждает, что боевики установили контроль над расположенной в данном районе военной базой.

На территории Афганистана действует радикальное движение "Талибан". Правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.