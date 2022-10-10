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Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 10 октября госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
10 октября 2022 г. 21:22
Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

10 октября госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Antoni Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib

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