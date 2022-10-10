Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

10 октября госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Блинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму АлиевуБлинкен позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 10 октября госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
10 октября 2022 г. 21:22
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Версия на азербайджанском языке Antoni Blinken Prezident İlham Əliyevə zəng edib