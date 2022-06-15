Бинали Йылдырым: Карабахская победа - начало нового периода на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исполнил завет своего отца, общенационального лидера Гейдара Алиева, освободил Шушу от оккупации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев исполнил завет своего отца, общенационального лидера Гейдара Алиева, освободил Шушу от оккупации.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции (AK Party), председатель Совета старейшин организации тюркских государств, глава турецкой делегации Бинали Йылдырым на конференции в Шуше на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона".

Он отметил, что рад находиться в культурной столице Азербайджана Шуше. "Я передаю вам искренний привет президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецко-азербайджанские отношения построены не на выгоде, а на братстве, дружбе. Победой в 44-дневной Отечественной войне был положен конец оккупации, длившейся около 30 лет. В этот день в прошлом году президент Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ильхам Алиев подписали историческую Шушинскую декларацию. Это исторический документ. Карабахская победа - это не просто вопрос освобождения оккупированных земель. Карабахская победа также является началом нового периода на Южном Кавказе и в тюркском мире", заявил Б. Йылдырым.