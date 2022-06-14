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Бинали Йылдырым и турецкие министры посетят Шушу

Бинали Йылдырым и турецкие министры посетят Шушу Экс-премьер Турции, председатель Cовета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ), зампредседателя правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым прибыл в Азербайджан.
Внешняя политика
14 июня 2022 г. 11:46
Бинали Йылдырым и турецкие министры посетят Шушу

Экс-премьер Турции, председатель Cовета аксакалов Организации тюркских государств (ОТГ), зампредседателя правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Report, завтра, 15 июня, в культурной столице Азербайджана - городе Шуше он примет участие в мероприятии по случаю первой годовщины подписания Шушинской декларации.

Кроме него в мероприятии примут участие министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, генеральный секретарь Партии националистического движения (ПНД) Исмаил Беюкатаман.

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Версия на английском языке Binali Yildirim and Turkish ministers to visit Shusha 
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım və türkiyəli nazirlər Şuşaya səfər edəcək

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