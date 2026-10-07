Беруто: Решение проблемы пропавших без вести требует системной подготовки специалистов

Решение проблемы пропавших без вести в условиях вооруженных конфликтов требует системной подготовки специалистов и эффективного взаимодействия между государственными органами и гуманитарными организациями.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Международного института гуманитарного права (IIHL) Джан Лука Беруто на международной конференции по пропавшим без вести лицам в рамках "Бакинского диалога".

По его словам, соответствующие специалисты должны уметь вести точный учет задержанных, сохранять информацию о погибших, содействовать контактам с семьями и сотрудничать с компетентными органами и гуманитарными организациями.

"Когда человек пропадает без вести в условиях вооруженного конфликта, гуманитарные последствия не заканчиваются самим исчезновением. Для семей неопределенность может стать постоянной проблемой", - подчеркнул Беруто.

Генсек отметил, что эффективное решение проблемы не может зависеть от одного института или отдельной меры. Необходимы правовые и институциональные механизмы для сбора и сохранения информации, поиска пропавших без вести и идентификации останков.

Он также подчеркнул необходимость сотрудничества между государствами, гуманитарными организациями и другими профильными структурами как при предотвращении исчезновений, так и в процессе поиска пропавших без вести.

"За каждым пропавшим без вести стоит история, семья и сообщество, живущие в условиях неопределенности. Международное гуманитарное право не может устранить все страдания, вызванные войной, однако оно способно создать четкие рамки для защиты пострадавших и установления ответственности", - подчеркнул Беруто.