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    Беруто: Решение проблемы пропавших без вести требует системной подготовки специалистов

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 10:53
    Беруто: Решение проблемы пропавших без вести требует системной подготовки специалистов

    Решение проблемы пропавших без вести в условиях вооруженных конфликтов требует системной подготовки специалистов и эффективного взаимодействия между государственными органами и гуманитарными организациями.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь Международного института гуманитарного права (IIHL) Джан Лука Беруто на международной конференции по пропавшим без вести лицам в рамках "Бакинского диалога".

    По его словам, соответствующие специалисты должны уметь вести точный учет задержанных, сохранять информацию о погибших, содействовать контактам с семьями и сотрудничать с компетентными органами и гуманитарными организациями.

    "Когда человек пропадает без вести в условиях вооруженного конфликта, гуманитарные последствия не заканчиваются самим исчезновением. Для семей неопределенность может стать постоянной проблемой", - подчеркнул Беруто.

    Генсек отметил, что эффективное решение проблемы не может зависеть от одного института или отдельной меры. Необходимы правовые и институциональные механизмы для сбора и сохранения информации, поиска пропавших без вести и идентификации останков.

    Он также подчеркнул необходимость сотрудничества между государствами, гуманитарными организациями и другими профильными структурами как при предотвращении исчезновений, так и в процессе поиска пропавших без вести.

    "За каждым пропавшим без вести стоит история, семья и сообщество, живущие в условиях неопределенности. Международное гуманитарное право не может устранить все страдания, вызванные войной, однако оно способно создать четкие рамки для защиты пострадавших и установления ответственности", - подчеркнул Беруто.

    Джан Лука Беруто Пропавшие без вести Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан
    Beruto: İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli mütəxəssislərin sistemli hazırlığını tələb edir
    IIHL chief calls for coordinated approach to missing persons in conflicts
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