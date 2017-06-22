Башкан Гагаузии встретилась в Баку с соотечественниками

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Находящаяся с визитом в Азербайджане башкан Гагаузской автономии Молдовы Ирина Влах встретилась с уроженцами Молдовы, проживающими на постоянной основе в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт башкана, в ходе встречи представители молдавской диаспоры выразили желание, чтобы в Азербайджан чаще приезжали художники или ансамбли, как молдавские, так и гагаузские.

В свою очередь, И. Влах заявила, что в 90-е годы многие молодые люди из автономии по соглашению поехали в Баку получать образование. Последние 15 лет эта программа не функционировала, а связь с уроженцами Гагаузии была потеряна: "Встреча с нашими соотечественниками прошла очень душевно. Наши гагаузы, проживающие вдали от Родины, искренне интересуются событиями дома. И готовы помогать в продвижении интересов Гагаузской автономии на своей новой Родине, в Азербайджане", - заявила башкан.

Отметим, что И. Влах находится в Азербайджане в составе делегации во главе с президентом Молдовы Игорем Додоном, совершающим свой первый официальный визит в Баку в качестве президента.