Обама избежал термина "геноцид", в заявлении о событиях 1915 года в Османской империи

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в ходе своего заявления "к 100-летию массовых убийств армян" избежал слова "геноцид".

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, в своем заявлении Обама подчеркнул, что "годовщина массовых убийств" символизирует важность сохранения истории и необходимость помнить с прошлое.

Он также отметил, что уже не раз высказывался по поводу того, что произошло в 1915 году, и его позиция не изменилась.