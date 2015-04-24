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    Обама избежал термина "геноцид", в заявлении о событиях 1915 года в Османской империи

    Он отметил, что его позиция не изменилась по поводу того, что произошло в 1915 году

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в ходе своего заявления "к 100-летию массовых убийств армян" избежал слова "геноцид".

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, в своем заявлении Обама подчеркнул, что "годовщина массовых убийств" символизирует важность сохранения истории и необходимость помнить с прошлое.

    Он также отметил, что уже не раз высказывался по поводу того, что произошло в 1915 году, и его позиция не изменилась.

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