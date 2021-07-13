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Баку и Тбилиси подписали меморандум о побратимстве

Баку и Тбилиси подписали меморандум о побратимстве В Исполнительной власти города Баку состоялась встреча Главы исполнительной власти Эльдара Азизова с делегацией во главе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе.
Внешняя политика
13 июля 2021 г. 17:43
Баку и Тбилиси подписали меморандум о побратимстве

В Исполнительной власти города Баку состоялась встреча Главы исполнительной власти Эльдара Азизова с делегацией во главе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

Как сообщает Report, поприветствовав гостей, Эльдар Азизов отметил, что между двумя странами существуют давние дружеские и добрососедские отношения.

Подчеркнув, что азербайджано-грузинские отношения достигли уровня стратегического партнерства, Эльдар Азизов заявил: "Сегодня отношения между Азербайджаном и Грузией развиваются во многих сферах. Взаимные визиты открывают новые возможности для дальнейшего развития наших отношений".

Отметив, что азербайджанский и грузинский народы веками живут в мире и дружбе, мэр Тбилиси Каха Каладзе в свою очередь заявил, что его страна придает особое значение отношениям с Азербайджаном. Он поблагодарил за гостеприимство, проявленное в Баку, и подчеркнул, что визит сыграет особую роль в укреплении отношений между Баку и Тбилиси.

Каха Каладзе
Каха Каладзе

К. Каладзе выразил восхищение красотой Баку и высоко оценил проведенные здесь обширные работы по благоустройству и строительству.

Затем между Баку и Тбилиси был подписан Меморандум о побратимстве.

На встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаиг Гулиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Georgian capitals ink Memorandum of Twinning
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı və Tbilisi arasında Qardaşlaşma haqqında Memorandum imzalandı

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