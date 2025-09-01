Баку и Исламабад положительно оценивают реализацию в Пакистане аналогичного "ASAN Xidmət" проекта
Внешняя политика
- 01 сентября, 2025
- 12:22
Баку и Исламабад положительно оценивают реализацию в Пакистане проекта по аналогу азербайджанской модели центра услуг "ASAN Xidmət".
Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом в Тяньцзине.
