    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    Баку и Исламабад положительно оценивают реализацию в Пакистане аналогичного "ASAN Xidmət" проекта

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 12:22
    Баку и Исламабад положительно оценивают реализацию в Пакистане аналогичного ASAN Xidmət проекта

    Баку и Исламабад положительно оценивают реализацию в Пакистане проекта по аналогу азербайджанской модели центра услуг "ASAN Xidmət".

    Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом в Тяньцзине.

    Азербайджан   Пакистан   ASAN Xidmət   Мухаммед Шахбаз Шариф   Ильхам Алиев   ШОС  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "ASAN Xidmət" modelinin Pakistanda da həyata keçirilməsi məsələsi müsbət addım kimi qiymətləndirilib
    Английская версия Английская версия
    Pakistan praises Azerbaijan's ASAN Service model for local project

    Последние новости

    13:12

    Вертолет пропал в Индонезии, на борту находились 8 человек

    Другие страны
    13:11

    Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 800 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    13:05

    Правительство Италии назвало необоснованной критику Франции о налоговой политике Рима

    Другие страны
    13:04
    Фото

    Азербайджанские паралимпийские стрелки завоевали 2 лицензии на чемпионат мира

    Индивидуальные
    13:02

    Эрдоган назвал переговоры в Стамбуле вкладом в урегулирование конфликта между РФ и Украиной

    Другие страны
    13:01

    Лидеры Азербайджана и Армении договорились продолжить контакты

    Внешняя политика
    12:52

    Эрдоган на встрече с Путиным выразил надежду на прочный мир между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    12:49

    Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

    Внешняя политика
    12:46

    Минсельхоз начинает прием заявок на конкурс по сельхозземелям в Ходжавенде, Ходжалы и Лачыне

    АПК
    Лента новостей