Бакинский филиал МИМРД МПА СНГ приступил к долгосрочному мониторингу в связи с президентскими выборами в Азербайджане

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Бакинский филиал Международного Института Мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (МИМРД МПА СНГ) приступил к долгосрочным мониторингам в соответствии с Планом Работ, утвержденным в связи с назначенными на 11 апреля внеочередными выборами президента Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе МИМРД МПА СНГ, мониторинги, осуществляемые в различных направлениях, будут охватывать период с объявления выборов до опубликования официальных итогов выборов.

В регионах Ленкорань, Шеки, Гянджа и Сумгаит будут созданы филиалы Штаба, созданного при Бакинском филиале МИМРД МПА СНГ.

Эксперты этих филиалов будут проводить мониторинги в этих регионах.