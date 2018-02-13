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    Бакинский филиал МИМРД МПА СНГ приступил к долгосрочному мониторингу в связи с президентскими выборами в Азербайджане

    В регионах Ленкорань, Шеки, Гянджа и Сумгаит будут созданы филиалы штаба

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/  Бакинский филиал Международного Института Мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (МИМРД МПА СНГ) приступил к долгосрочным мониторингам в соответствии с Планом Работ, утвержденным в связи с назначенными на 11 апреля внеочередными выборами президента Азербайджана. 

    Как сообщили Report в пресс-службе МИМРД МПА СНГ, мониторинги, осуществляемые в различных направлениях, будут охватывать период с объявления выборов до опубликования официальных итогов выборов. 

    В регионах Ленкорань, Шеки, Гянджа и Сумгаит будут созданы филиалы Штаба, созданного при Бакинском филиале МИМРД МПА СНГ. 

    Эксперты этих филиалов будут проводить мониторинги в этих регионах. 

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