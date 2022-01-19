Названы приоритеты председательства Азербайджана на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов изложил приоритеты Азербайджана в качестве председателя Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов изложил приоритеты Азербайджана в качестве председателя Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (FSC).

Как передает Report со ссылкой на ОБСЕ, глава МИД изложил приоритеты страны, выступая во время открытия заседания форума в Вене.

Д. Байрамов подчеркнул, что безусловное уважение основополагающих норм, принципов и обязательств, закрепленных в основных документах ОБСЕ, начиная с Хельсинкского заключительного акта, в частности уважение суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ государств, остается основой для сотрудничества как в рамках ОБСЕ в целом, так и форума в частности.

Председательство в форуме сменяется три раза в год. Председатель играет ведущую роль в определении повестки дня каждого заседания форума, а также привлекает внимание к вопросам, касающимся выполнения обязательств, принятых форумом. В последний раз Азербайджан председательствовал в FSC в 2005 году.