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Названы приоритеты председательства Азербайджана на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

Названы приоритеты председательства Азербайджана на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов изложил приоритеты Азербайджана в качестве председателя Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности
Внешняя политика
19 января 2022 г. 17:23
Названы приоритеты председательства Азербайджана на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов изложил приоритеты Азербайджана в качестве председателя Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (FSC).

Как передает Report со ссылкой на ОБСЕ, глава МИД изложил приоритеты страны, выступая во время открытия заседания форума в Вене.

Д. Байрамов подчеркнул, что безусловное уважение основополагающих норм, принципов и обязательств, закрепленных в основных документах ОБСЕ, начиная с Хельсинкского заключительного акта, в частности уважение суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ государств, остается основой для сотрудничества как в рамках ОБСЕ в целом, так и форума в частности.

Председательство в форуме сменяется три раза в год. Председатель играет ведущую роль в определении повестки дня каждого заседания форума, а также привлекает внимание к вопросам, касающимся выполнения обязательств, принятых форумом. В последний раз Азербайджан председательствовал в FSC в 2005 году.

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