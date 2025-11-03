Байрамов обсудил с главой турецкой партии приоритеты в ОТГ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял депутата парламента Турции, председателя Партии великого единства Мустафу Дестиджи.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице ведомства в соцсети "X".

На встрече было подчеркнуто, что братские, дружественные и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются в различных направлениях.

Стороны отметили, что межпарламентские связи, а также контакты на уровне политических партий служат углублению отношений.

На встрече также был проведен обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительно-строительным работам на освобожденных территориях, сотрудничеству между двумя странами в рамках международных организаций, приоритетам в Организации тюркских государств.