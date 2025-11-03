Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Байрамов обсудил с главой турецкой партии приоритеты в ОТГ

    Внешняя политика
    • 03 ноября, 2025
    • 15:04
    Байрамов обсудил с главой турецкой партии приоритеты в ОТГ

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял депутата парламента Турции, председателя Партии великого единства Мустафу Дестиджи.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице ведомства в соцсети "X".

    На встрече было подчеркнуто, что братские, дружественные и союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией успешно развиваются в различных направлениях.

    Стороны отметили, что межпарламентские связи, а также контакты на уровне политических партий служат углублению отношений.

    На встрече также был проведен обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, ситуации в регионе в постконфликтный период, восстановительно-строительным работам на освобожденных территориях, сотрудничеству между двумя странами в рамках международных организаций, приоритетам в Организации тюркских государств.

    Джейхун Байрамов Турция МИД Азербайджана Мустафа Дестиджи ОТГ сотрудничество
    Фото
    Azərbaycan XİN başçısı Mustafa Destici ilə TDT-də prioritetlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıb
    Фото
    Azerbaijan's foreign minister meets Turkish MP and party chairman

    Последние новости

    15:36
    Фото

    XRG подписало соглашение об условиях приобретения доли в ЗАО "Южный газовый коридор"

    Бизнес
    15:29

    СМИ: США планируют отправить войска для борьбы с наркокартелями в Мексике

    Другие страны
    15:28

    Президент Казахстана наградил посла в Азербайджане орденом "Курмет"

    Внешняя политика
    15:23

    Азербайджан примет участие в совещании по рыбным ресурсам Каспия в Ашхабаде

    Экология
    15:17

    Григорян обсудил с представителем ЕК проект TRIPP

    В регионе
    15:14

    В октябре по Абшеронскому кольцевому маршруту перевезено более 1 млн пассажиров

    Инфраструктура
    15:12

    На суде над гражданами Армении прокуроры приступили к озвучиванию обвинительной речи

    Происшествия
    15:09

    Великобритании передала Украине дополнительные Storm Shadow

    Другие страны
    15:04
    Фото

    Байрамов обсудил с главой турецкой партии приоритеты в ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей