Байрамов: Необходимо выполнить обязательства по открытию Зангезурского коридора

Необходимо выполнить обязательства по открытию Зангезурского коридора.
Байрамов: Необходимо выполнить обязательства по открытию Зангезурского коридораБайрамов: Необходимо выполнить обязательства по открытию Зангезурского коридора Необходимо выполнить обязательства по открытию Зангезурского коридора.
Внешняя политика
24 ноября 2022 г. 22:07
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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Zəngəzur dəhlizinin açılması üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zəruridir"