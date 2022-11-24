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Байрамов: Необходимо выполнить обязательства по открытию Зангезурского коридора

Байрамов: Необходимо выполнить обязательства по открытию Зангезурского коридора Необходимо выполнить обязательства по открытию Зангезурского коридора.
Внешняя политика
24 ноября 2022 г. 22:07
Байрамов: Необходимо выполнить обязательства по открытию Зангезурского коридора

Необходимо выполнить обязательства по открытию Зангезурского коридора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на международной конференции «Вдоль Срединного коридора: геополитика, безопасность и экономика», организованной совместно Университетом АДА и Центром анализа международных отношений.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Zəngəzur dəhlizinin açılması üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zəruridir"

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