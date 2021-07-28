Байрамов и помощник госсекретаря США провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипом Рикером.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и урегулирование трехсторонних заявлений.

Выразив обеспокоенность по поводу напряженности на границе между двумя странами, Ф.Рикер подчеркнул важность стабилизации ситуации.

Министр Д.Байрамов проинформировал другую сторону о напряженности на границе между двумя странами, особенно о недавних провокациях со стороны Армении, об интенсивном обстреле позиций Азербайджана, в результате которого 23 июля погиб азербайджанский военнослужащий и двое военнослужащих были ранены. 28 июля. Было отмечено, что азербайджанская сторона приняла соответствующие меры в ответ на эти провокации и отстояла наши приграничные позиции.