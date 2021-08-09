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Байрамов и Лавров обсудили пути нормализации ситуации на границе с Арменией

Байрамов и Лавров обсудили пути нормализации ситуации на границе с Арменией 9 августа состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.
Внешняя политика
9 августа 2021 г. 13:56
Байрамов и Лавров обсудили пути нормализации ситуации на границе с Арменией

9 августа состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство иностранных дел России.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по различным аспектам выполнения заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., а также по путям нормализации обстановки в районе армяно-азербайджанской границы, подчеркнута важность скорейшего возобновления деятельности трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня.

Министры с удовлетворением констатировали поступательное развитие многоплановых российско-азербайджанских отношений, уверенный рост торгово-экономических связей. Подтвержден обоюдный настрой на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Российскую Федерацию 20 июля 2021.

Рассмотрены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества на международных площадках, включая ООН, ОБСЕ и "каспийскую пятерку".

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