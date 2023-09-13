Глава МИД: Азербайджан гарантирует соблюдение всех прав и свобод этнических армян в Карабахе

Правительство Азербайджана взяло на себя обязательство реинтегрировать этнических армян, проживающих в Карабахском регионе, в качестве равноправных граждан в рамках политико-правовых, социальных и экономических отношений.

Правительство Азербайджана взяло на себя обязательство реинтегрировать этнических армян, проживающих в Карабахском регионе, в качестве равноправных граждан в рамках политико-правовых, социальных и экономических отношений.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

По его словам, Азербайджан гарантирует им соблюдение всех соответствующих прав и свобод, предусмотренных Конституцией страны.

Министр подчеркнул, что на данный момент Армения пытается уклониться от выполнения своих обязательств по процессу нормализации отношений.

"Армения, движимая реваншистскими настроениями, пытаясь уклониться от выполнения своих обязательств в рамках процесса нормализации, активно пропагандирует этническую ненависть, искажает факты, манипулирует этническими армянами и вводит в заблуждение международное сообщество сфабрикованными нарративами", - сказал Д. Байрамов.

По словам главы МИД, вмешательство во внутренние дела государств, подрывающее их суверенитет и территориальную целостность, строго запрещено международным правом.

"Любые подобные попытки должны быть осуждены и решительно отвергнуты международным сообществом", - подчеркнул министр.