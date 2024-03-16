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Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз

Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 11:10
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени народа Соединенных Штатов Америки передаю наилучшие пожелания Вам и народу Азербайджана, желаю мирного, благополучного и радостного праздника Новруз.

В то время, когда мы отмечаем период обновления и размышлений, Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают свою неизменную приверженность партнерству между нашими странами и достижению прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, который будет способствовать безопасности в регионе для будущих поколений. В течение этого года желаю работать вместе с Вами для продвижения региональных связей и расширения экономического развития.

С праздником Новруз!"

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Версия на английском языке Biden congratulates President Ilham Aliyev on Novruz holiday
Версия на азербайджанском языке Bayden Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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