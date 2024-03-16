Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени народа Соединенных Штатов Америки передаю наилучшие пожелания Вам и народу Азербайджана, желаю мирного, благополучного и радостного праздника Новруз.

В то время, когда мы отмечаем период обновления и размышлений, Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают свою неизменную приверженность партнерству между нашими странами и достижению прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, который будет способствовать безопасности в регионе для будущих поколений. В течение этого года желаю работать вместе с Вами для продвижения региональных связей и расширения экономического развития.

С праздником Новруз!"