Багдад Амреев поздравил Ильхама Алиева

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени Организации тюркских государств и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ с национальным праздником страны - 28 Мая - Днем Независимости, прошу принять мои наилучшие пожелания.

С провозглашением 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республикой своей независимости была создана первая в тюркском и исламском мире демократическая республика, что, явившись поворотной точкой в истории азербайджанского народа, послужило примером и для других народов.

Благодаря решительному лидерству и мудрой политике Вашего превосходительства Азербайджанская Республика, добившаяся после восстановления независимости значительного прогресса в политической, экономической и социальной сферах, достигла еще большего развития, укрепила свой авторитет на международной арене и превратилась в лидирующую страну региона.

Блестящая Победа в 44-дневной Отечественной войне, одержанная благодаря солидарности и единству азербайджанского народа и открывшая новую страницу в истории Вашей страны, региона и всего тюркского мира, еще раз показала, что в результате целенаправленной и последовательной политики Вашего превосходительства Азербайджан неуклонно приумножает свою мощь и развивается, еще более укрепляет достойное место, занимаемое им в системе международных отношений.

Еще раз выражаю Вам глубокую признательность за постоянное всестороннее внимание и поддержку Организации тюркских государств. С уверенностью хотел бы отметить, что сотрудничество между тюркскими государствами еще более углубится, и наша организация будет добиваться все новых и новых успехов.

Пользуясь возможностью, представившейся по случаю этого знаменательного дня, желаю Вашему превосходительству постоянных успехов, а всему азербайджанскому народу - благосостояния, прогресса и счастья".