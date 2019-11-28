Глава аналитического центра: Азербайджан заинтересован в европейской интеграции, но не в членстве в ЕС

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ЕС в рамках "Восточного партнерства" на равных.

Как передает Report, об этом заявил глава Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на круглом столе в Центре анализа международных отношений, посвященному сотрудничеству ЕС-Азербайджан.

"Азербайджан не претендует на членство в ЕС, однако мы заинтересованы в укреплении сотрудничества на равных", - заявил Ф.Шафиев.

По его словам, такие страны-участники "Восточного партнерства", как Украина, Грузия нацелены на членство в ЕС. Однако Азербайджан заинтересован в интеграции, но не в членстве.

"Мы нацелены на сотрудничество с ЕС в рамках двустороннего сотрудничества в ряде областей, в том числе и в сфере экономики", - добавил Ф.Шафиев.