Азербайджан вручил России ноту

6 ноября 2019 года чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников был приглашён в министерство иностранных дел, где заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов провёл с ним встречу.

Об этом Report сообщили в МИД.

На встрече послу России была вручена нота протеста МИДа в связи с визитом Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна, "представителей" незаконного режима, созданного в оккупированном в настоящее время Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

В ноте было отмечено, что въезд так называемых "представителей" незаконного образования, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, в Российскую Федерацию и их встречи с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров служат предпринимаемым в течение почти 30 лет попыткам Армении по закреплению статус-кво на оккупированных территориях и продолжению оккупации земель Азербайджана.

Министерство, подчеркнув, что подобные визиты неизменно носят провокационный характер и направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, довело до сведения Российской стороны позицию о том, что они наносят вред переговорному процессу и бросают тень на существующий между Азербайджаном и Россией дух искренности и высокого доверия, а также не соответствуют положениям "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией" от 3 июля 1997 года.

В данной связи было отмечено: несмотря на неоднократные заявления российской стороны о том, что она рассматривает такого рода визиты в качестве частных поездок, "представители" незаконных "органов власти" сепаратистского режима продолжают использовать российскую территорию для закрепления последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики.

В то же время было указано, что визит "представителей" незаконного образования на территорию России и предоставление им там возможности пропагандировать результаты оккупации не соответствуют посредническим обязательствам этой страны как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прилагающих усилия для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также её статусу постоянного члена Совета Безопасности ООН, который поддержал его резолюции 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году. Было также особо подчеркнуто, что миссия сопредседателей Минской группы ОБСЕ заключается в демонстрации беспристрастного подхода ко всем вопросам, связанным с мирным урегулированием конфликта.

В связи с этим азербайджанская сторона довела до сведения посла М.Бочарникова свои ожидания от российской стороны по принятию всех необходимых мер для предотвращения подобных незаконных визитов.

Посол М.Бочарников подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна, а любой въезд "представителей" непризнанных субъектов на территорию России не отражает официальную позицию этой страны. Он также сообщил, что доложит в МИД России о протесте азербайджанской стороны.