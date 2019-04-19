Азербайджан примет участие во втором форуме "Один пояс, один путь" в Пекине

Во втором форуме "Один пояс, один путь", который пройдет в Пекине 25-27 апреля, примут участие почти 40 лидеров государств и правительств.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава МИД КНР Ван И на пресс-конференции.

"Второй форум "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 25-27 апреля, он станет главным международным мероприятием в Китае в этом году. В работе форума примут участие 37 лидеров государств и правительств", - заявил Ван И.

Министр иностранных дел Китая сообщил, что на форум в этом году приедут, в том числе, лидеры России, Пакистана, Казахстана, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Чехии, Египта, Греции, Венгрии, Италии, Монголии, Филиппин, Сербии, Сингапура, Таджикистана, Таиланда, ОАЭ.

По его словам, участие в работе форума также примут директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Первый форум "Один пояс, один путь" прошел в Пекине в мае 2017 года.