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Азербайджан примет участие на министерском заседании Движения неприсоединения в Венесуэле

Азербайджан примет участие на заседании Движения неприсоединения

Совещание на уровне министров Координационного бюро Движения неприсоединения состоится 20–21 июля  в столице Венесуэлы Каракасе под девизом "Поощрение и укрепление мира через уважение международного права".

Как передает Report, на совещании будут рассмотрены вопросы подготовки к предстоящей 18-й конференции глав государств и правительств Движения неприсоединения, которая состоится в Баку, Азербайджан, 25-26 октября  этого года.

Как сообщили в МИД, азербайджанскую делегацию на заседании возглавит и.о. начальника Управления международной безопасности министерства иностранных дел, специальный представитель Ялчын Рафиев.

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