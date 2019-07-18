Азербайджан примет участие на министерском заседании Движения неприсоединения в Венесуэле

Совещание на уровне министров Координационного бюро Движения неприсоединения состоится 20–21 июля в столице Венесуэлы Каракасе под девизом "Поощрение и укрепление мира через уважение международного права".

Как передает Report, на совещании будут рассмотрены вопросы подготовки к предстоящей 18-й конференции глав государств и правительств Движения неприсоединения, которая состоится в Баку, Азербайджан, 25-26 октября этого года.

Как сообщили в МИД, азербайджанскую делегацию на заседании возглавит и.о. начальника Управления международной безопасности министерства иностранных дел, специальный представитель Ялчын Рафиев.