Азербайджан представил Уругваю ноту

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Министерство иностранных дел Азербайджана выразило отношение к сообщениям о поездке "министра иностранных дел" сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Масиса Маиляна в Уругвай и проведении там "встреч".

Как сообщили Report в министерстве, М.Маилян посетил Уругвай по приглашению армянской общины этой страны для участия на мероприятиях по случаю т.н. "геноцида армян":

"Представитель" сепаратистского режима не был принят ни одним из представителей правительства Уругвая. Что касается встречи с Лусией Тополански, хотелось бы отметить, что председатель Уругвайского Сената участвовала в парламенте на мероприятии, связанном с т.н. "геноцидом армян". М.Маилян же присутствовал на встрече с другими представителями армянской общины Уругвая".

"В то же время в связи с вопросом наше посольство в Аргентине представило ноту, отражающую протест азербайджанской стороны, министерству иностранных дел Уругвая. В своем ответе МИД Уругвая отметило, что позиция правительства по этому вопросу является фундаментальной и неизменной. Ожидается, что в самое кратчайшее время посол Азербайджана проведет встречу в министерстве иностранных дел Уругвая", - отметили в МИД.