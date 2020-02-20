 Наверх

Азербайджан помог Антигуа и Барбуда

Азербайджан помог Антигуа и Барбуда

В ответ на обращение от Антигуа и Барбуда помощь в виде производимых в Азербайджане медицинских принадлежностей отправлена по просьбе противоположной стороны в Лондон по линии Агентства помощи международному развитию Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в МИД.

Названная помощь была представлена 19 февраля послом Азербайджана в Великобритании Тахиром Тагизаде от имени правительства Азербайджанской Республики Верховному комиссару Антигуа и Барбуда в Великобритании Карен-Мае Хилл.

В церемонии  приняли участие официальные представители двух стран. Верховный комиссар Антигуа и Барбуда в Великобритании Карен-Мае Хилл поблагодарила за оказанную помощь азербайджанский народ от имени своей страны, она отметила, что Антигуа и Барбуда намерена развить дипломатические связи с Азербайджаном. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!