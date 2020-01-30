Посольство: Азербайджан окажет всю необходимую поддержку своим граждан, эвакуированным из Китая в Турцию

"Правительство Азербайджана окажет всю необходимую поддержку своим граждан, эвакуированным из Китая в Турцию из-за коронавируса".

Об этом турецкому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в Анкаре и Генконсульстве в Стамбуле.

"Мы готовы оказать любую необходимую поддержку 10 гражданам Азербайджана, которых эвакуируют в Турцию. Пока не уточнено, привезут ли их в Анкару или Стамбул. В координации с Министерством здравоохранения Турции нашим гражданам будет оказана вся необходимая помощь", - отметили в дипкорпусе.

Напомним, что в результате нового коронавируса, распространившегося в городе Ухань китайской провинции Хубэй погибли 170 человек, заражены более 7710 человек. До сих пор новый короновирус был обнаружен как минимум в 21 стране, в том числе США, Франции, Германии, Южной Корее, Австралии и др.

Вюсаля Аббасова