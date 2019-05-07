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Азербайджан оказал Йемену гуманитарную помощь

Азербайджан оказал Йемену гуманитарную помощь

В связи с обращением, направленным генсеком ООН Антониу Гутеррешем странам-членам организации в связи с гуманитарным кризисом в Йемене, по указанию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева этой стране была оказана гуманитарная помощь.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел. 

Помощь предусматривается доставить нуждающимся в Йемене через Управление по координации гуманитарных вопросов (OCHA). 

Отметим, что по подсчетам ООН 24 млн человек (80 процентов населения) в Йемене нуждаются в гуманитарной помощи, а 250 тысяч человек страдают от острого недоедания. В стране насчитывается 3,3 млн вынужденных переселенцев, среди населения распространились различные виды опасных заболеваний.

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