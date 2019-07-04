Азербайджан и Россия провели консультации по вопросам Каспийского моря

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В Москве состоялись двусторонние консультации между Азербайджаном и Россией по вопросам Каспийского моря.

Как передаёт Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, на заседании азербайджанскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел, специальный представитель Президента Азербайджана по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов, российскую сторону - специальный представитель Президента России в Межгосударственной рабочей группе высокого уровня по вопросам Каспийского моря, посол по особым поручениям МИД России Игорь Братчиков.

Во время консультации стороны обсудили вопросы, стоящие на повестке очередного заседания Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, и обменялись мнениями по открытым вопросам в проекте Соглашения по методике установления прямых исходных линий в Каспийском море.

В рамках консультаций также состоялась встреча между замминистра Х.Халафовым и директором 4-го департамента стран СНГ МИД России Денисом Гончаром. На встрече стороны отметили стратегический характер азербайджано-российского сотрудничества, подчеркнули важность взаимных высокоуровневых визитов в развитии двусторонних отношений.

Во время встречи были также обсуждены и иные вопросы, представляющие обоюдный интерес.