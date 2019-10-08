Азербайджан и ЕС проведут консультации 11 октября

Высокопоставленная делегация Европейского союза посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в представительстве ЕС в Азербайджане, визит состоится 11 октября.

Отмечается, что делегация во главе с руководителем отдела по партнерству генерального директората Еврокомиссии по переговорам о соседстве и расширении Василисем Марагосом прибудет в Баку для участия на структурных консультациях по будущему программы Восточного партнерства.

Мероприятие будут организовано представительством ЕС в Азербайджане при партнерстве с Центром анализа международных отношений. Азербайджан в нем представят официальные лица страны, члены парламента, представители высших образовательных институтов, гражданского общества, молодые активисты и медиа.

Данные консультации является частью неформального обмена мнениями между государствами-членами ЕС и странами-партнерами, старт которому был дан на Конференции высокого уровня, посвященной 10-й годовщине создания Восточного партнерства (ВП) в мае этого года в Брюсселе.