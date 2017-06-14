Азербайджанский посол вручил свои верительные грамоты президенту Чили

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Аргентине Рашад Асланов вручил свои верительные грамоты президенту Республики Чили Мишель Бачелет.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече посол Р. Асланов передал главе чилийского государства приветствия президента Ильхама Алиева. Мишель Бачелет попросила передать и ее приветствия, и наилучшие пожелания президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Посол Р. Асланов подробно проинформировал президента Мишель Бачелет об Азербайджане. Говоря об осуществляемых по инициативе нашей страны крупномасштабных энергетических и транспортных проектах, он отметил, что Азербайджан может сыграть важную роль в торговых связях Чили с Евразией. На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Чили в различных сферах.

Президент Мишель Бачелет пожелала послу Р. Асланову успехов в его дипломатической деятельности.