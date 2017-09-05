Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский город Шемаха и израильский Тират-Кармель cтали городами-побратимами.

Как сообщает Report, подписание соответствующего соглашения состоялось сегодня в рамках визита в Азербайджан израильской делегации во главе с мэром Тирата-Кармеля Арье Талем.

Соглашение было подписано мэром города А.Талем с Исполнительной властью города Шемаха.

Отметим, что также ведется работа над тем, чтобы сделать городами-побратимами азербайджанский Исмаиллы и израильский Кирьят-Бялик.