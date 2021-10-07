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Азербайджанский депутат примет участие в сессии ПА НАТО

Азербайджанский депутат примет участие в сессии ПА НАТО В Лиссабоне (Португалия) 8-11 октября состоится 67-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО.
Внешняя политика
7 октября 2021 г. 10:53
Азербайджанский депутат примет участие в сессии ПА НАТО

В Лиссабоне (Португалия) 8-11 октября состоится 67-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи НАТО.

Как передает Report, в мероприятии примет участие депутат Милли Меджлиса, член азербайджанской делегации в ПА НАТО Кямран Байрамов.

В ходе сессии будут заслушаны доклады на тему "Усиление демократической устойчивости НАТО к дезинформации и пропаганде", "Расширение устойчивости обществ в государствах-членах путем гражданской подготовки", "Международный контроль над вооружением: предстоящие вызовы", "Углубление сотрудничества НАТО с азиатскими партнерами в сфере науки и технологий" и др.

Участники мероприятия обсудят повестку и стратегические планы НАТО до 2030 года, оборонные расходы и инновации, деятельность НАТО в Афганистан за минувшее время, события на Среднем Востоке и Северной Африке, климатические изменения.

Наш депутат выскажется по обсуждаемым темам, представит позицию азербайджанской стороны.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP to attend NATO PA Annual Session 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputat NATO PA-nın sessiyasında iştirak edəcək

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