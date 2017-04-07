Азербайджанский депутат направил обращение к Общественной Палате России

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций при президенте Азербайджана, депутат парламента Азай Гулиев направил обращение к Общественной палате России.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Многовековые дружеские и братские отношения между народами Азербайджана и России продолжаются и сегодня, они укрепляются с каждым днем. Уровень стратегического партнерства в политических, экономических, культурных и других областях достаточно высок. Межгосударственные отношения также динамично развиваются. Можно привести целый ряд примеров успешного взаимодействия в рамках международных организаций. Невозможно отрицать роль гражданского общества в еще большем укреплении этих связей.

Всероссийский Азербайджанский Конгресс (ВАК), созданный в 2001 году при поддержке Президента России господина Владимира Путина и общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева в течении этого периода внес свой вклад в укрепление двусторонних связей. Основная цель этой организации, существующей уже на протяжении 16 лет, является укрепление межнационального взаимопонимания в России и оказание поддержки развитию социально-экономического и культурного сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

Велика роль участников ВАК и проживающих в России азербайджанцев в развитии и углублении наших двусторонних связей. Очень радует тот факт, что они являются неотделимой частью российского общества и вносят достойный вклад в развитие Российской Федерации.

Диаспорские организации, в первую очередь ВАК, превратились в составную часть гражданского общества России. Эта организация, имеющая более 70-и региональных отделений, создала свои структуры фактически во всех регионах страны и за короткий срок превратилась в одну из влиятельных общественных организаций. Существование подобных организаций, в первую очередь, является результатом мультикультуралистской политики, проводимой Российской Федерацией. В то же время, ВАК никогда не позволял себе вести деятельность, противоречащую народам и государству Российской Федерации, и не создавал никаких проблем для общества.

К сожалению, недавно Министерство Юстиции Российской Федерации обратилось в Верховный Суд России для ликвидации ВАК. Согласно решению Верховного Суда России, соответствующее судебное дело будет рассмотрено 11 апреля сего года.

Мы считаем, что ликвидация статуса подобной организации является не совсем целесообразным (адекватным) шагом и не соответствует сегодняшнему духу дружеских отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном. Если в деятельности организации есть какие-либо нарушения, то их можно будет устранить.

В связи с этим, обращаемся к Общественной Палате Российской Федерации, с которой сотрудничаем с 2012 года, с просьбой воспользоваться своим статусом и влиянием и в рамках законодательства Российской Федерации вмешаться в процесс и постараться добиться справедливого решения проблемы.

Совет Государственной Поддержки Неправительственных Организаций при Президенте Азербайджанской Республики надеется, что позиция Общественной Палаты в этом вопросе поможет и дальше вести успешную деятельность, служащую развитию двусторонних отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном".