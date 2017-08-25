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    Азербайджанские пожарные продолжают операции по тушению пожара в Грузии

    МЧС в районе происшествия установило полевую кухню и палатки, предусмотренные для полевых условий© Report

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Привлеченные к тушению пожара в Грузии силы министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают операции по тушению других очагов возгорания на вверенных им территориях со сложным рельефом.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе МЧС.

    Было отмечено, что для оперативной и плодотворной деятельности, обеспечения повседневных потребностей и отдыха отряда пожарных-спасателей МЧС, командированных в район происшествия, на местности были установлены полевая кухня и палатки, предусмотренные для полевых условий.

    Отметим, что согласно поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в зону стихийного бедствия привлечены 22 единицы техники министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в том числе 1 вертолет и 131 человек живой силы, а также 2 вертолета Государственной пограничной службы и состав экипажа - 6 человек.

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