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    ​Азербайджанцы Крыма почтили память жертв "Черного января"

    Представители азербайджанской диаспоры собрались в сквере имени Джалиля Наджабовав Ялте

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Представители азербайджанской диаспоры собрались вчера, 19 января, в сквере имени Джалиля Наджабова в Ялте, чтобы отдать дань памяти жертвам январских событий 1990 года в Баку.

    Как передает Report, к мемориальной доске в сквере были возложены цветы и прочитана молитва.

    Отметим, что в ночь с 19-го на 20-ое января 1990 года военная техника бывшего СССР вторглась в Баку как с суши, так и с моря, и с невиданной жестокостью убила 133 невинных мирных граждан. В результате 744 человека получили ранения, 841 были незаконно арестованы. Среди погибших есть несовершеннолетние, женщины и старики.

    Этот зверский теракт, учиненный советской армией по распоряжению президента СССР Михаила Горбачева против азербайджанского народа, вошел в историю как одно из самых тяжких преступлений, совершенных против человечества.

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