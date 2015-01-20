​Азербайджанцы Крыма почтили память жертв "Черного января"

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Представители азербайджанской диаспоры собрались вчера, 19 января, в сквере имени Джалиля Наджабова в Ялте, чтобы отдать дань памяти жертвам январских событий 1990 года в Баку.

Как передает Report, к мемориальной доске в сквере были возложены цветы и прочитана молитва.

Отметим, что в ночь с 19-го на 20-ое января 1990 года военная техника бывшего СССР вторглась в Баку как с суши, так и с моря, и с невиданной жестокостью убила 133 невинных мирных граждан. В результате 744 человека получили ранения, 841 были незаконно арестованы. Среди погибших есть несовершеннолетние, женщины и старики.

Этот зверский теракт, учиненный советской армией по распоряжению президента СССР Михаила Горбачева против азербайджанского народа, вошел в историю как одно из самых тяжких преступлений, совершенных против человечества.