О нас

Азербайджан выделил помощь в размере 100 млн. долларов пострадавшим от землетрясений

Азербайджан выделил помощь в размере 100 млн. долларов пострадавшим от землетрясений Азербайджан выделил 100 миллионов долларов помощи на восстановительные работы на международной донорской конференции «Вместе для народов Турции и Сирии».
Внешняя политика
20 марта 2023 г. 21:19
Азербайджан выделил помощь в размере 100 млн. долларов пострадавшим от землетрясений

Азербайджан выделил помощь в размере 100 миллионов долларов на международной донорской конференции "Вместе для народов Турции и Сирии".

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджанская Республика осуществит строительство жилых домов, социальных объектов и образовательного центра на сумму 100 миллионов долларов США", - отмечено в сообщении МИД.

Отметим, что участники международной донорской конференции в Брюсселе собрали 7 млрд евро для пострадавших от землетрясений 6 февраля в Турции и Сирии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan zəlzələ bölgəsi üçün 100 milyon dollar yardım elan edib

Самое читаемое

Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
15 марта 2023 г. 13:29
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
15 марта 2023 г. 16:12
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
16 марта 2023 г. 13:08
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
16 марта 2023 г. 17:02
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
16 марта 2023 г. 23:54
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
17 марта 2023 г. 11:00
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником Новруз
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с праздником Новруз
17 марта 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi