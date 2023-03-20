Азербайджан выделил помощь в размере 100 млн. долларов пострадавшим от землетрясений

Азербайджан выделил 100 миллионов долларов помощи на восстановительные работы на международной донорской конференции «Вместе для народов Турции и Сирии».

Азербайджан выделил помощь в размере 100 миллионов долларов на международной донорской конференции "Вместе для народов Турции и Сирии".

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

"Азербайджанская Республика осуществит строительство жилых домов, социальных объектов и образовательного центра на сумму 100 миллионов долларов США", - отмечено в сообщении МИД.

Отметим, что участники международной донорской конференции в Брюсселе собрали 7 млрд евро для пострадавших от землетрясений 6 февраля в Турции и Сирии.